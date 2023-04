czytaj dalej

Środa jest 413. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Sztab Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej chwili podejmie decyzję o rozpoczęciu planowanej kontrofensywy - powiedział szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w niemieckiej telewizji ARD. - Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda. Nawet trzy opcje to mało - wyjaśnił Daniłow. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.