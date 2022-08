Dzieci i nauczyciele z Ukrainy w nowym roku szkolnym

czytaj dalej

Kajakarz medalista i strażnik pamięci w jednym. To dzięki Dariuszowi Popieli historia Żydów wywożonych z Polski jest pełniejsza. To konkretni ludzie, a nie tylko liczby. Widać to także we wzruszeniach bliskich tych, którzy stali się ofiarami Zagłady. Adrianna Otręba.