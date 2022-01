Uczniowie wracają do szkół po świąteczno-noworocznej przerwie. W pięciu województwach się zastanawiają, jaki jest tego cel, bo w nich za chwilę zaczną się ferie. Burmistrz gminy Czempiń uznał, że nie ma sensu, by wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej na kilka dni przed feriami. Materiał magazynu "Polska i Świat".