W "Faktach po Faktach" o polskim sądownictwie i "strefach wolnych od LGBT"

W sobotnich "Faktach po Faktach" wrócimy do wywiadu komisarz Very Jourovej i komentarzy polskich polityków, piątkowego posiedzenia sądu w Olsztynie i podarcia projektu uchwały w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna przez prezesa Macieja Nawackiego. Będzie też mowa o organizowanym przez "Gazetę Polską" wiecu poparcia dla zmian w sądownictwie oraz o początku kampanii prezydenckiej.

Porozmawiają o tym Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) i Janusz Kowalski (Solidarna Polska, wiceminister aktywów państwowych). W drugiej części mówić będziemy o kolejnych samorządach, podejmujących uchwały o "strefach wolnych od LGBT". Obejmują one już jedną trzecią obszaru Polski. Czym to grozi? Do czego wykluczanie grup społecznych może doprowadzić? O tym w rozmowie z Bartoszem Staszewskim, aktywistą na rzecz praw człowieka. O 19:20 do TVN24 zaprasza Piotr Marciniak.