Poza kwotą, która "poraża", kwintesencją raportu Najwyższej Izby Kontroli, jest to, że Jacek Sasin nie interesował się tym - powiedział w "Faktach po Faktach" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Trzecia Droga). Poseł PiS Marcin Przydacz mówił, że "niepokoi go pewnego rodzaju brak obiektywizmu w raporcie". Do raportu NIK dotyczącego fuzji Orlenu z Lotosem i sprzedaży jego części Saudyjczykom dotarli Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik z magazynu "Czarno na białym". Zdaniem NIK Saudi Aramco zapłaciło o 7,2 mld zł mniej za część Lotosu, niż była ona warta. Kontrolerzy krytycznie odnieśli się także do działań ówczesnego ministra aktywów państwowych.