Zgarbione plecy, druga powieka, SMS-owy szpon. Tak możemy wyglądać za tysiąc lat

25 pacjentów usłyszało zarzuty wręczenia korzyści majątkowej. Jak twierdzą śledczy, poprzez wpłatę na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii mieli uzyskać korzystniejsze warunki leczenia, byli szybko operowani i nie musieli czekać w kolejce. - Nie jest to łatwa decyzja dla prokuratora, to trzeba podkreślić, bowiem trzeba mieć na uwadze aspekt tej sprawy, a więc głównie to, że osoby te chciały nierzadko ratować swoje zdrowie i życie - tłumaczą prokuratorzy. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszało trzech lekarzy.