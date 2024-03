czytaj dalej

Nadreaktywny pęcherz to w praktyce po prostu nietrzymanie moczu. O tym, jak może to zamienić życie w koszmar, wiedzą nawet młodzi ludzie. Często jest to też dla wielu osób problem wstydliwy, dlatego pani Joanna, pani Beata i profesor Radziszewski apelują, by nie cierpieć w milczeniu, tylko zgłosić się do lekarza.