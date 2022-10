Spada aktywność fizyczna młodych Polaków

Pandemia zmieniła wiele: zamknięcie, siedzenie przed komputerem, zdalna nauka - to wszystko nie wpłynęło dobrze na dziecięcą aktywność fizyczną. Tylko co siódme dziecko w pandemii realizowało minimum ruchowe zalecane przez WHO. Ruch to zdrowie, także zdrowie psychiczne. Dzieci się nie ruszają - nauczyciele WF-u i pediatrzy biją na alarm, a wystarczy poćwiczyć godzinę trzy razy w tygodniu. Materiał magazynu "Polska i Świat".