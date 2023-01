czytaj dalej

Łukasz Mejza, Jacek Protasiewicz oraz Michał Jach znaleźli się na czele listy posłów, którzy mają na koncie najwięcej lotniczych podróży w okresie od stycznia do listopada 2022 roku - wynika z danych udostępnionych TVN24 przez Kancelarię Sejmu. Dla parlamentarzystów przelot jest darmowy, ale w rzeczywistości płaci za to podatnik. Koszt jednego biletu to 658,80 złotego niezależnie od trasy, na której przelot był zrealizowany.