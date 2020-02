Coraz dalej od "tradycji". Jakiej rodziny życzą sobie rządzący, a jak wygląda rzeczywistość

Z jednej strony wspierany i promowany przez rządzących model "tradycyjnej" rodziny, a z drugiej rzeczywiste rodziny coraz bardziej odbiegające od ram tradycji - to temat dzisiejszych reportaży w magazynie "Czarno na białym", od 20.30 w TVN24.

Przyjrzymy się sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i krótkiej karierze posłanki Lewicy na stanowisku przewodniczącej. Magdalena Gwóźdź w swoim reportażu odpowie na pytanie, dlaczego w atmosferze awantury politycy PiS odwołali Magdalenę Biejat, która na to stanowisko została powołana zaledwie dwa miesiące wcześniej?

Pokażemy także powołaną przez premiera Radę Rodziny. Ma ona, "inicjować i wspierać działania na rzecz promowania kultury prorodzinnej" i zajmować się "promocją tradycyjnej rodziny". Z wypowiedzi premiera i minister rodziny wynika jednak, że rada będzie zwalczać to, co niektóre środowiska prawicowe nazywają "ideologią genderyzmu". Kto zasiada w Radzie Rodziny i jak jej członkowie rozumieją swoją rolę, o tym Maja Wójcikowska.

Mama, tata i dzieci - czyli tradycyjny model, nadal przez zdecydowaną większość Polaków uważany za rodzinę. To model promowany także przez rządzących w ostatnich latach. Lata te jednak wyraźnie pokazują, że słowo "rodzina" nabiera całkowicie nowych znaczeń. Czy małżeństwo bez dzieci to już rodzina, czy jeszcze nie? Czy rodziną są osoby mające i wspólnie wychowujące dzieci? Co z parami jednopłciowymi? Takie pytania padną w reportażu Łukasza Karusty.