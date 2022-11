Rewolucja w budżecie NFZ. Eksperci o kontrowersyjnym projekcie

czytaj dalej

We wtorek 15 listopada 2022 roku populacja świata osiągnie 8 miliardów osób. Stanowi to kamień milowy w rozwoju ludzkości - podkreśliła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres przestrzega jednak, że "jeśli nie zasypiemy ziejącej przepaści między globalnymi posiadaczami i nie posiadaczami, to zastaniemy 8-miliardowy świat pełen napięć i nieufności, kryzysów i konfliktów".