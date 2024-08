Spór na linii episkopat - resort edukacji się zaostrza. Chodzi o rozporządzenie o łączeniu lekcji religii. - Szkoła jest dla uczniów, nie dla komfortu episkopatu - mówi ministra edukacji Barbara Nowacka i zaznacza, że "organizacją lekcji religii zajmuje się ministerstwo". A co na to przepisy? Materiał Ewy Wagner z magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.