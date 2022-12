czytaj dalej

Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, były szef MSW, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji, stwierdził, że "ten wypadek ma zupełnie kuriozalny wymiar". - Nie ma znaczenia, czy to jest pistolet, czy to jest granatnik, czy to jest haubica, z bronią postępowanie jest zawsze identyczne - zwracał uwagę. Jednocześnie stwierdził, że PiS w tej sprawie "próbuje ukryć prawdę, mataczy, próbuje odwrócić kota ogonem".