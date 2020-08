Premier w kinie bez maseczki. "Czy to był błąd? Być może był"

Od władzy powinno się wymagać znacznie więcej, bo powinna dawać przykład - powiedział w "Faktach po Faktach" szef Nowoczesnej Adam Szłapka, odnosząc się do zachowania premiera Mateusza Morawieckiego, który złamał obowiązujące przepisy i pojawił się w kinie bez maseczki. - Chociażby po to, żeby tego typu obrazki nie obiegły Polski, warto było wówczas tę maseczkę założyć - przyznał z kolei poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk.

Bortniczuk: być może to był błąd

- Byłem zdziwiony o tyle, że uczestniczyłem w jednej imprezie z premierem Mateuszem Morawieckim kilka dni temu na urodzinach jednej z prywatnych telewizji. Pan premier jest na tyle karny w przestrzeganiu tych zasad, że jako jeden z nielicznych na tej imprezie przez cały czas przebywał w maseczce - przekonywał Bortniczuk. - Ja tylko zakładam w ciemno znając to, z jak dużym pietyzmem pan premier podchodzi do tych obostrzeń, że tam (w kinie - red.) to było dozwolone. Natomiast, czy to był błąd? Być może był - przyznał.