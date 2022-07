Porzucane hulajnogi zmorą miast, w Gdańsku chcą karać mandatami

czytaj dalej

Ból gardła odczuwany przy przełykaniu - to może wyglądać na anginę, ale coraz częściej to kolejna mutacja koronawirusa. Zakażeń znów jest coraz więcej i coraz częściej chorzy trafiają do szpitali. Statystyki są niepokojące, ale w Ministerstwie Zdrowia utrzymuje się przekonanie, że na powszechne testowanie jest jeszcze za wcześnie. Materiał magazynu "Polska i Świat".