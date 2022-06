czytaj dalej

Przed wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego w Sochaczewie uczestnicy spotkania przećwiczyli okrzyki na cześć prezesa PiS. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, komentując w "Faktach po Faktach" w TVN24 tę sytuację, powiedział, że "to już nawet nie jest teatr, to jest cyrk i to strasznie smutny cyrk". - Przecież to jest PRL, ci ludzie żyją w PRL-u mentalnie, oni z tego imaginarium czerpią pełnymi garściami - dodał.