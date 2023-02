czytaj dalej

Jeśli chodzi o Fundację Polska Wielki Projekt, trudno nazwać ten podmiot fundacją krzakiem utworzoną tylko po to, żeby chwycić jakąś nieruchomość - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bielan, europoseł PiS, prezes Partii Republikańskiej. Odniósł się w ten sposób do dotacji przyznawanych przez resort Przemysława Czarnka organizacjom zbliżonym do PiS, na zakup nieruchomości. Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że jest dziennikarzem, którzy waży słowa, ale w jego ocenie to "ordynarny skok na kasę". - To jest gruba przesada - odparł Bielan.