Pierwsze zarzuty w sprawie technicznego zboża z Ukrainy, obawy o zniesienie unijnego embarga

92 postępowania, prawie 300 przeszukań - są pierwsze zarzuty w sprawie technicznego zboża z Ukrainy. 100 ton trafiło do polskich młynów, stamtąd do piekarni, by w końcu znaleźć się na stołach Polaków - wynika z aktu oskarżenia. Problem zboża to nie tylko ta sprawa. Pojawiają się pytania o jego losy, jeśli Unia Europejska zniesie embargo na ukraińskie zboże. Materiał magazynu "Polska i Świat".