Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy i jego rola w sądowej rewolucji PiS

Wszystko to, co działo się potem w Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i zwykłych sądach, mimo wielu konstytucyjnych wątpliwości było przez prezydenta, co ważne prawnika z wykształcenia, zatwierdzane. Choć sam deklarował na początku kadencji, że rola notariusza go nie interesuje, to podpisywał kolejne ustawy, które dały rządzącym kontrolę nad sądami. Po tych blisko pięciu latach reporter "Czarno na białym" Cyprian Jopek pyta, na straży czego stoi prezydent - konstytucji czy interesów władzy? A pyta o to między innymi tych, którzy Andrzeja Dudę znają.