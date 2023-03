Papież Franciszek zapytany o reportaż "Franciszkańska 3": w tamtych czasach wszystko tuszowano

czytaj dalej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro odwiedził w poniedziałek Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu w województwie łódzkim. Gdy składał wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych, za paskiem jego spodni można było zobaczyć przedmiot przypominający broń. - Mam uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych. Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy, gdzie broń na co dzień przechowuję, miałem ją ze sobą - powiedział Ziobro.