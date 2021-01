"Wolałabym się nie urodzić niż tu przyjechać. Każdemu żołdakowi musi się Żyd kłaniać"

Kiedy 1 września 1939 roku o świcie warkot silników lotniczych obudził mieszkańców Niepołomic, wielu myślało, że to ćwiczenia. Do miasta Niemcy weszli rano 8 września. W chaosie pierwszych dni wojny nastąpiły liczne włamania do domów i sklepów pozostawionych przez uciekających. Dokonywane przez miejscowych.