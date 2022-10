czytaj dalej

Ambasador Izraela w Polsce w publicznych wystąpieniach wprowadza w błąd opinię publiczną co do przyczyn, dla których wyjazdy izraelskiej młodzieży do Polski się nie odbywają - przekazał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że "dla wyjaśnienia tej sytuacji" Yacov Livne "zostanie w poniedziałek wezwany do MSZ". Wiceminister przypomniał też polskie stanowisko w sprawie wycieczek edukacyjnych.