Od sportowca do szefa Światowej Agencji Antydopingowej

Światowa Agencja Antydopingowa zdecydowała o wykluczeniu Rosji z najważniejszych imprez sportowych w grudniu, a od stycznia z konsekwencjami tej decyzji mierzyć się musi Witold Bańka. To najmłodszy w historii szef Agencji i trzeba przyznać, że kariera Bańki ostatnio nabrała tempa. "Nie do końca spełniony", jak sam o sobie mówi, sportowiec. Przed czterema laty wbiegł do polityki, szybko i od razu na wysokie stanowisko ministra sportu, co - dla tych, którzy go znają - było zaskoczeniem. Dlaczego sport zamienił na politykę? Między innymi o to Witolda Bańkę pytał Dariusz Kubik.