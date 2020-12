To wyjątkowo ponure święta dla tysięcy kierowców ciężarówek, którzy utknęli na granicy Wielkiej Brytanii i chcą z Dover dostać się do Unii Europejskiej. Francja wstrzymała ruch na granicy, bo na Wyspach pojawiła się groźna odmiana koronawirusa. Z czasem zgodziła się wpuścić kierowców, którzy będą mieli negatywny test na obecność wirusa, ale to niewiele zmienia. Materiał Michała Tracza.