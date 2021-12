czytaj dalej

Rodzice Layli emigrowali, by ratować życie swojej córki - w Niemczech, a nie w Polsce, zapewniono im refundację arcydrogiej i jednocześnie bardzo skutecznej terapii genowej. Ich córka choruje na rdzeniowy zanik mięśni - dzięki nowej metodzie nie musi co kilkanaście tygodni trafiać do szpitala. Na to skazanych jest wiele chorych dzieci - nie wszystkie mają szczęście, bo nie wszystkich na to szczęście stać. Materiał magazynu "Polska i Świat".