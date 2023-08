czytaj dalej

Trzeba bojkotować komisję badającą rosyjskie wpływy, bo to jest wyłamywanie kręgosłupa demokracji na oczach medialnych - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski i zapowiedział, że jego klub nie zgłosi kandydatów na członków komisji. Tak samo deklaruje Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu (PSL-Koalicja Polska). - Jako też wspólny kandydat opozycji do Senatu mogę obiecać, w imieniu jak sądzę całej opozycji, że my z całą pewnością wpływy rosyjskie w Polsce wyjaśnimy - mówił.