Namówione przez kochanków, mężów, ojców swoich dzieci "przemycały narkotyki we własnych ciałach"

Nigeryjska grupa przestępcza wykorzystuje Polki do przemytu narkotyków. Jak mówi jedna z bohaterek reportażu, "kobiety przemycały narkotyki we własnych organizmach, połykały kapsułki przygotowane przez przemytników". W zeznaniach Polek, zmuszanych do popełniania przestępstw, powtarza się ten sam motyw: do pracy dla nigeryjskiej grupy przestępczej zostały namówione przez własnych kochanków, mężów i ojców swoich dzieci.