Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka odniósł się do wniosku posłanki PiS Joanny Lichockiej o uchylenie mu immunitetu. - To nie jest sprawa o uchylenie mojego immunitetu, bo ja sobie z panią Lichocką i wszystkimi wami w sądzie poradzę. Natomiast to jest sprawa, jak władza w sposób absolutnie bezkarny może odnosić się do swoich obywateli - powiedział w czwartek. Głosowanie nad tym wnioskiem ma odbyć się w piątek, sprawa ma związek z gestem posłanki Lichockiej w sali sejmowej, wykonanym dłonią z wystawionym ku górze palcem.