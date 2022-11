czytaj dalej

W czwartek posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili 18 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy w czasie trwania wojny wywołanej przez Rosję. Pożyczka dla Ukrainy jest warunkowa. Wymaga reform, które wzmocnią instytucje kraju i przygotują go zarówno do odbudowy, jak i do członkostwa w Unii Europejskiej.