Pięć lat temu w drugiej turze na Andrzeja Dudę zagłosowali tu niemal wszyscy. Co myślą teraz?

W poprzednich wyborach prezydenckich pięć lat temu, w drugiej turze na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę w Godziszowie na Lubelszczyźnie głosowało aż 94 procent wyborów. Reporter "Czarno na białym" Piotr Czaban pojechał do Godziszowa jeszcze przed decyzją o nieprzeprowadzaniu niedzielnych wyborów, by zapytać mieszkańców, jak sobie radzą w czasie epidemii i co myślą o bieżącej sytuacji politycznej.