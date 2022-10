czytaj dalej

Odmowa uczestnictwa przez samorządy w dystrybucji węgla jest pewnym utrudnieniem. To bardzo martwi i każe się zastanowić nad różnego rodzaju mechanizmami, które będą pozwalały w jakichś momentach kryzysowych na pewnego rodzaju konsolidację władzy, by te zagrożenia odpierać - powiedział w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jednocześnie podkreślił, że "nikomu rozsądnemu nie może przyjść do głowy, żeby podważać istnienie samorządu".