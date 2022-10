czytaj dalej

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek, że władze w Mińsku pod pozorem szkoleń prowadzą potajemną mobilizację do białoruskiej armii. Ukraiński sztab podaje też, że połowa walczących w Ukrainie w ramach tak zwanej grupy Wagnera to więźniowie.