Ruszyły zapisy na szczepienia. "Telefony nie milkną praktycznie"

Na szczepienia mogą rejestrować się osoby w wieku powyżej 80 lat. Za tydzień osoby, które ukończyły 70 lat. Maria Mikołajewska sprawdziła, jakie kroki trzeba wykonać, żeby się zapisać na szczepienie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W przychodniach już urywają się telefony. Do jednego z warszawskich punktów szczepień kilkadziesiąt osób dziennie dzwoni z pytaniem o szczepienie przeciwko koronawirusowi. Zainteresowanych jest tak dużo, że personel stworzył wstępną listę seniorów, do których będzie dzwonić, by umówić ich na szczepienie.

- Podana jest informacja, że można się bezpośrednio w placówce zapisywać. Telefony nie milkną praktycznie. W tej chwili mamy ponad 300 osób już zapisanych na liście – mówi pielęgniarka Agata Rogalska ze "Strefy Pacjenta" w Warszawie.

Ruszają zapisy do szczepień przeciwko COVID-19 TVN24

Przygotowania do szczepień

Zgodnie z kalendarzem Narodowego Programu Szczepień, już w piątek 15 stycznia na szczepienie będą mogli zarejestrować się seniorzy powyżej 80. roku życia. Z numerem PESEL mogą to zrobić na trzy sposoby: przez ogólnopolską infolinię 989, przez Internetowe Konto Pacjenta albo bezpośrednio w punkcie szczepień.

Pacjenci szczecińskiej kliniki Athena Med zamiast dzwonić, będą czekać na telefon z recepcji, która w piątek zapisze ich na szczepienie na podstawie wstępnej listy chętnych. - To, co my musieliśmy i chcieliśmy zrobić, to rozdzielić strumienie pacjentów, którzy przychodzą do lekarzy specjalistów, od tych, którzy będą chcieli się szczepić. W związku z tym pacjenci nie będą się mieszać – mówi Mariusz Talerczyk z kliniki Athena Med.

Najbliższe miejscu pobytu punkty szczepień można znaleźć na liście udostępnionej w internecie przez Ministerstwo Zdrowia. Innym rozwiązaniem jest telefon na infolinię 989, której konsultant po podaniu adresu pobytu najpierw zaproponuje punkt szczepień, a potem zapisze seniora na konkretny dzień i godzinę. Zapisując się pacjent nie musi mieć przy sobie automatycznie wypisanego e-skierowania, które już dziś można zobaczyć na Internetowych Kontach Pacjenta seniorów powyżej 80. roku życia.

Szczepionki przeciw COVID-19 PAP

Przybywa profili zaufanych

Na pomoc młodszych członków rodziny lub znajomych seniorzy liczą zwłaszcza w przypadku, gdy chcą zarejestrować się na szczepienie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Aby uzyskać dostęp do takiego konta, trzeba posiadać e-dowód lub profil zaufany, który zakłada się za pomocą bankowości internetowej, a tej wielu seniorów nie obsługuje.

Mimo to przedstawiciele banków mówią, że w tygodniach poprzedzających szczepienia powszechne profilów zaufanych przybyło. - Raptem minęły dwa tygodnie tego roku i już mogę powiedzieć, że tylko u nas w banku zostało założonych ponad 17 tysięcy, podczas gdy na przykład w całym 2017 roku było to 65 tysięcy – mówi rzecznik prasowy banku Pekao Paweł Jurek.

"Będzie czas dedykowany osobom, które wcześniej zgłosiły chęć zaszczepienia"

Takie same sposoby zapisu na szczepienie już 22 stycznia będą mieć seniorzy powyżej 70. roku życia. Seniorzy zaczną się szczepić 25 stycznia.

Od piątku natomiast wszyscy pełnoletni obywatele mogą zgłosić chęć zaszczepienia. Nie oznacza to rejestracji, ale gwarantuje, że gdy pojawi się możliwość zapisu, zostaniemy o tym poinformowani mailowo. - Będzie czas dedykowany wyłącznie osobom, które wcześniej zgłosiły chęć zaszczepienia się i wtedy tylko one będą miały dostęp do rejestracji, a potem wszystkie pozostałe osoby – mówi Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciwko COVID-19.

Autor:Maria Mikołajewska

Źródło: TVN24