"Długi covid". Co może, a nawet powinno nas zaniepokoić?

Badania pokazują, że kości żołnierzy, którzy walczyli pod Waterloo, zostały użyte przed laty do produkcji cukru. Wyjaśnia to trudność w ich znalezieniu, choć pole bitwy opodal tej belgijskiej miejscowości stało się krwawym cmentarzyskiem. Bernard Wilkin, kierownik prac w archiwum państwowym, powiedział, że kości "zostały wykopane przez miejscowych chłopów, by sprzedać je na regionalny przemysł". Naukowiec potrzebował kilku lat badań, aby rozwikłać tę dwustuletnią zagadkę.