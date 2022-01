Coraz częstszy wymóg okazywania paszportów covidowych

czytaj dalej

O powodach rezygnacji z członkostwa w Radzie Medycznej przy premierze mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Konstanty Szułdrzyński i profesor Krzysztof Pyrć. - Trudno patrzeć na to, co się dzieje, na te ogromne liczby zgonów i traktować to wyłącznie jak statystyki, które są wygłaszane codziennie bardzo poważnym tonem - powiedział Szułdrzyński. Pyrć mówił, że Rada rekomendowała, żeby wykorzystywać paszporty covidowe. - Tutaj nawet nasza rekomendacja się nie ukazała - dodał.