Rośnie bilans zakażonych koronawirusem

Kilkanaście osób jest hospitalizowanych w Polsce z podejrzeniem koronawirusa, ale żadnego przypadku zachorowania na razie u nas nie odnotowano. Koronawirus przekracza jednak kolejne granice. Dotarł do Wielkiej Brytanii, potwierdzono przypadki zachorowań we Włoszech. Zwiększyła się liczba chorych w Niemczech. WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. A linie lotnicze zawieszają połączenia do Chin, w tym PLL LOT.