Koronawirus. Epidemia, która wystraszyła świat

Na początku daje objawy podobne do zwykłego przeziębienia, ale szybko staje się śmiertelnie niebezpieczny. Pod mikroskopem koronawirus może budzić zachwyt, ale jego właściwości nie są tak piękne jak wygląd. Koronawirus oraz światowa walka z epidemią i dezinformacją na jej temat o godzinie 20.30 w "Czarno na białym" w TVN24.

Każdego dnia przybywa jego ofiar i nowych zarażonych. To już dziesiątki tysięcy chorych, głównie w Chinach, ale nie tylko. Jedni panikują, inni problem bagatelizują, więc Rafał Stangreciak z pomocą ekspertów wyjaśni, czego możemy się obawiać, a w co nie powinniśmy wierzyć.

Koronawirus atakuje, a Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła alarm. Choć to nie pierwszy alarm i nie pierwsza w ostatnich latach epidemia na świecie to pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, gdy szybciej niż choroba rozprzestrzeniają się informację na jej temat. W internecie, za pomocą specjalnych map, niemal na żywo możemy śledzić, jak rozprzestrzenia się wirus. Pierwszy też raz obserwujemy tak powszechną mobilizację działań, które rozpowszechnianie choroby mają powstrzymać. I o tym w reportażu Daniela Chalińskiego.