Kazimierz Kujda ekspertem w ministerstwie. TW "Ryszard" zasiada też w radzie nadzorczej jednej z państwowych spółek

Pandemia COVID-19 spowodowała bezpośrednio lub pośrednio śmierć blisko 15 milionów osób - podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). To dane dotyczące okresu od 1 stycznia 2020 roku do końca grudnia 2021 roku, które pochodzą ze zaktualizowanych informacji. Wcześniej szacowano, że koronawirus w tym okresie spowodował bezpośrednio śmierć ponad pięciu milionów osób.