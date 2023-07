czytaj dalej

To jest nielegalne, poza ordynacją wyborczą, wsparcie wyborcze PiS-u - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Leszek Miller, odnosząc się do planowanego referendum w sprawie migrantów, które miałoby odbyć się tego samego dnia, co wybory parlamentarne. Jego zdaniem "trzeba iść do lokalu wyborczego, wziąć kartę wyborczą do Sejmu i Senatu, ale nie brać karty referendalnej".