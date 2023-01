Iran. Zastraszanie, egzekucje nastolatków. Od ponad stu dni irański reżim próbuje walczyć z protestami

czytaj dalej

Jeremy Renner, amerykański aktor znany z roli w "Avengers" i innych filmach Marvela, który uległ poważnemu wypadkowi w czasie odśnieżania, wstawił zdjęcie w mediach społecznościowych ze szpitalnego łóżka. "Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Jestem teraz zbyt sponiewierany, by pisać. Ale wysyłam miłość do was wszystkich" - napisał.