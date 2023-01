Raport Najwyżej Izby Kontroli dotyczący edukacji dzieci głuchych daje do myślenia i pokazuje potrzebę głębokich zmian. Zdecydowana większość nauczycieli nie zna i nie używa polskiego języka migowego - to główny problem, ale nie jedyny. Problem rodzi jeszcze większe wykluczenia. Zdarza się, że dzieci idące do szkoły nie są w stanie się z nikim porozumieć. Materiał magazynu "Polska i Świat".