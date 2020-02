Nie tylko czują się oszukani, mają też pretensje do instytucji państwa

Większość poszkodowanych przez GetBack ma odzyskać jedną czwartą utraconych pieniędzy, decyzja sądu w tej sprawie stała się prawomocna. Pokażemy relacje kilku z 9 tysięcy poszkodowanych, którzy często stracili w wyniku tej afery oszczędności życia. Osoby, które stały się ofiarami tego mechanizmu. Przypomnijmy - wszyscy poszkodowani w sumie mieli stracić w wyniku afery GetBack ponad dwa i pół miliarda złotych. To ludzie, którzy nie tylko czują się oszukani, ale mają także ogromne pretensje do państwowych instytucji o to, że nie zareagowały w tej sprawie na czas. Z poszkodowanymi rozmawiał Artur Zakrzewski.