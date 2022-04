czytaj dalej

"Stand up for Ukraine" - Razem dla Ukrainy - to akcja zainicjowana przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen. W jej ramach znani artyści i postaci mediów publikują specjalne teledyski i występy, przygotowane z myślą o wsparciu Ukraińców. Akcja to odpowiedź na apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o udzielenie wsparcia Ukrainie.