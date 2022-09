czytaj dalej

Małżeństwo królowej Elżbiety i księcia Filipa trwało ponad 73 lata i było najdłuższym związkiem w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Monarchini, po śmierci męża w ubiegłym roku, nazwała go swoją "siłą i opoką". Choć to ona zasiadała na tronie, w relacjach prywatnych dominował podobno on. Książę Filip nigdy nie otrzymał tytułu króla, jednak bardziej bolało go to, że dzieci początkowo nie nosiły jego nazwiska.