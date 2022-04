Ukraińska armia opiera się rosyjskiej agresji. Bayraktary symbolem oporu

czytaj dalej

O poziomie inflacji w Polsce, który wyniósł w marcu 11 procent rok do roku, mówił w "Faktach po Faktach" były premier Jan Krzysztof Bielecki. Jego zdaniem "może być jeszcze gorzej". Zastrzegł przy tym, że przy prognozach w kontekście inflacji "trzeba mieć bardzo dużo pokory, bo co chwila ludzie się mylą". Wskazywał również na kilka kwestii, które przyczyniły się do obecnej sytuacji.