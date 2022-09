czytaj dalej

To walki wewnętrzne, które toczą się pod dywanem w PiS-ie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" europoseł Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska), wiceszef PO, odnosząc się do odwołania Jacka Kurskiego z funkcji prezesa telewizji rządowej. Jak dodał, "to nie jest człowiek, z którego wypływa jakieś dobro do ludzi". - Kurski gra złą emocją i myślę, że prędzej czy później to go zniszczy - ocenił.