Grupa Orlen została zobowiązana aktem notarialnym do stałych wpłat pieniędzy na Polską Fundację Narodową - przekazała spółka w komunikacie prasowym. "Orlen został zobligowany do płatności jednorazowej w ramach tzw. funduszu założycielskiego w wysokości 7 mln zł oraz do wniesienia określonych środków, płatnych w dziesięciu kolejnych terminach rocznych" - przekazał koncern. W 2016 roku taki akt notarialny podpisało jeszcze szesnaście spółek Skarbu Państwa.