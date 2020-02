Litość kontra biznes. Śladami nieuchwalonej ustawy

W dzisiejszym programie przedstawimy historię walki o ustawę zakazującą między innymi hodowli zwierząt na futra, trzymania psów na łańcuchach, wykorzystywania zwierząt w cyrkach czy uboju zwierząt bez ogłuszania. Co z ustawą, na którą od lat czekali pro-zwierzęcy aktywiści i nad którą pracowali zarówno politycy PiS i PO? Kiedy w sprawę zaangażował się nawet sam Jarosław Kaczyński obrońcy praw zwierząt byli pewni sukcesu. Radomir Czarnecki w swoim reportażu pokaże dlaczego sprawa skończyła się niczym.

Starcie o stado krów z wielką polityką w tle

Janów Podlaski po kadrowej dobrej zmianie

Jeszcze kilka lat temu, poprzedni minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel był niezwykle zaangażowany w nadzór nad hodowlą koni w Polsce i wymieniał władze dobrze wcześniej funkcjonujących stadnin. Między innymi tej najsłynniejszej, w Janowie Podlaskim. Byłe władze ostrzegały, że może to doprowadzić do upadku stadniny, nowe przekonywały jednak, że chodzi o poprawę funkcjonowania. Co zmieniło się w polskiej hodowli koni po wymianie kadr i czyje jest dziś na wierzchu? Szczegóły w reportażu Łukasza Karusty.