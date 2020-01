Listy, które miały być jawne. Tajemnice sądowej rewolucji PiS

Tajemnice sądowej rewolucji PiS i pytania o listy poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, o których od dwóch lat mówią wszyscy, a których prawie nikt nie widział to tematy poniedziałkowego "Czarno na Białym". Początek programu w TVN24 o godzinie 20.30.

Dlaczego rządzący robią, co mogą, żeby nie ujawnić list poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa? Skąd taka determinacja, by utrzymywać je w tajemnicy? Dlaczego od dwóch lat w przestrzeni publicznej toczy się spór o ich ujawnienie? O to wszystko w swoim reportażu pyta Tomasz Marzec.