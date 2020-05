Co dalej z rządami prawa po pięciu latach prezydentury Andrzeja Dudy?

Taka data to dobry moment na pierwsze podsumowania. Od pięciu lat Polską współrządzi prezydent Andrzej Duda. Dobra zmiana podkreśla, że w tym czasie poprawiła się sytuacja materialna Polaków, jeszcze przed chwilą, zanim nie uderzył wirus, cieszyliśmy się mocnym wzrostem gospodarczym i niskim bezrobociem. Ostatnie lata to też gwałtowne i szeroko krytykowane zmiany w systemie sądownictwa. Protesty na ulicach, krytyczne wobec polskich władz wyroki unijnego trybunału - i powracające pytanie - co dalej z rządami prawa? Cyprian Jopek z "Czarno na Białym".